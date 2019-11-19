Экс-зампред правления «Балтинвестбанка» Андрей Атамась возглавил ТК «Гранд Каньон»

Новым управляющим АО «Соломон» (управляет ТК «Гранд Каньон») назначен бывший заместитель правления ПАО «Балтийский инвестиционный банк» Андрей Атамась. На этом посту он сменил владельца холдинга Муссу Экзекова. Причины кадровых изменений в руководстве «Гранд Каньона» не уточняются, сообщает «Фонтанка.ру».

Господин Атамась с 2004 по 2009 год руководил петербургским филиалом МДМ-Банка, в 2009-2012 годах возглавлял ОАО «Банк «Петровский», а также управлял филиалом последнего после его слияния с банком «Открытие». В 2014 году топ-менеджер был включен в состав правления ПАО «Балтинвестбанк».

Напомним, что «Балтинвестбанк» в настоящий момент находится под санацией. Инвестором и основным контролирующим собственником кредитной организации является «Абсолют Банк».