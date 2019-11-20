«Иркутскэнерго» стряхивает угольную пыль

«Иркутскэнерго» (подконтрольна En+) меняет стратегию работы на российском энергорынке, планируя полностью избавиться от угольных активов — как генерации мощностью до 3,8 ГВт, так и питающих ее разрезов. Компания уже инициировала их продажу со стартовой ценой от 25 млрд руб., потенциальные покупатели — СУЭК, «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО». Предлагаемая стоимость в целом совпадает с оценкой аналитиков. Таким образом, основой портфеля «Иркутскэнерго» останутся генерирующие стабильную выручку ГЭС Ангарского каскада мощностью 9 ГВт.

По данным “Ъ”, «Иркутскэнерго» (через «Евросибэнерго» принадлежит En+) вышла на рынок с предложением о продаже своих угольных ТЭЦ и разрезов, которые служат ресурсной базой для генерации. Об этом “Ъ” сообщили источники на энергорынке, знакомые с предложением компании.

По словам одного из них, нижняя планка цены определена в 25 млрд руб.

В En+ подтвердили “Ъ”, что совет директоров группы поручил менеджменту проанализировать возможные опции развития тепловых активов. «Их продажа — один из вариантов стратегии, но не единственный. На данный момент решение не принято»,— сообщили в компании. В отчетности по МСФО за первое полугодие она также упоминала о намерении провести анализ возможных вариантов стратегии в отношении угольных и энергетических активов в Иркутской области «в рамках обязательства по минимизации выбросов углекислого газа».

Как следует из годового отчета En+, «Иркутскэнерго» является лидером группы по объему выбросов в атмосферу (наравне с «Русалом»).

Объем выбросов оксидов серы энергетического сегмента группы составил 248 тыс. тонн в 2017–2018 годах.

В июне 2016 года «Интер РАО» продало 40,29% акций «Иркутскэнерго» входящему в En+ ООО «Тельмамская ГЭС» (сейчас «Евросибэнерго-Гидрогенерация») за 70 млрд руб. После этого группа (до этого владела через «Евросибэнерго» 50,1% акций «Иркутскэнерго») консолидировала более 90% акций компании.

Ключевыми активами «Иркутскэнерго» являются три ГЭС Ангарского каскада — Иркутская (662,4 МВт), Усть-Илимская (3,84 ГВт) и Братская (4,5 ГВт). Мощность тепловой угольной генерации на балансе «Иркутскэнерго» составляет 3,8 ГВт. Продажа ТЭЦ несущественно скажется на экономике «Иркутскэнерго», полагают собеседники “Ъ”: на них приходится лишь около 1,7% EBITDA En+, а рыночная стоимость всех ГЭС En+ (с учетом Красноярской ГЭС «Евросибэнерго») — около $5 млрд. Каменный и бурый уголь для ТЭЦ «Иркутскэнерго» поставляют с шести разрезов подконтрольной ей компании «Востсибуголь» (Азейский, Мугунский, Черемховский, Головинский, Жеронский и Вознесенский), в 2018 году добыча составила 15,5 млн тонн.

Потенциальными покупателями актива, по словам собеседников “Ъ”, могут стать «Сибирская генерирующая компания» (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко), «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ).

В этих компаниях от комментариев отказались.

Помимо «Иркутскэнерго» к сокращению присутствия в традиционной генерации стремится и финский энергоконцерн Fortum. В начале года компания предложила своему партнеру по ТГК-1 — «Газпром энергохолдингу» — обмен активами: финны хотят получить входящую в ТГК-1 гидрогенерацию, предлагая ГЭХ взамен свой блокпакет в ТГК-1 и тепловые активы в Западной Сибири и на Урале, однако сейчас переговоры не ведутся. «Энел Россия» (подконтрольная итальянской Enel) до конца года должна закрыть сделку по продаже СУЭКу крупнейшей в РФ угольной Рефтинской ГРЭС (3,8 ГВт), тем самым компания также постепенно очищает свой портфель в РФ, отказываясь от генерации на угле и параллельно наращивая объемы зеленой генерации.

По оценке Максима Худалова из АКРА, EBITDA угольной генерации и «Востсибугля» может составить около 6–8 млрд руб. Соответственно, рыночная стоимость этих активов может составлять 36–48 млрд руб., но с учетом долга «Востсибугля» на уровне примерно 5,7 млрд руб. и долга угольных ТЭС ориентировочно в 10–20 млрд руб. оценка активов может снизиться до 20–25 млрд руб.

Татьяна Дятел