Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с «Корпорацией развития»

Отвечая на вопросы депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, губернатор Наталья Комарова сообщила, что регион владеет свыше 10 млн обыкновенных бездокументарных акций «Корпорации развития» на сумму 10,76 млрд руб. «Хочу напомнить, что “Корпорация развития” была создана в 2006 году в целях реализации нескольких проектов, в числе которых – проект “Урал промышленный – Урал Полярный”. Экономическая и политическая обстановки меняются, в результате акционерам пришлось отказаться от этого проекта в том виде, в котором он был задуман»,— рассказала она.

Напомним, акционерами «Корпорации развития» также являются правительство Тюменской области и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа. В октябре полпред президента в УрФО Николай Цуканов сообщил, что «Корпорация развития» находится на грани банкротства.

Алексей Буров