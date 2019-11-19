Тщательный контроль давления продлевает жизнь Надо держать его более низким и своевременно принимать лекарства

Так называемое нормальное повышенное давление — в пределах 140/90 мм ртутного столба — все-таки снижает прогноз продолжительности жизни. Как установили американские ученые, стоит постараться и не выпускать давление за пределы 120/80 мм ртутного столба.

Оценки медиков основаны на новом анализе финансируемого правительством клинического испытания под названием SPRINT. Еще в 2015 году было установлено, что более жесткий контроль за артериальным давлением предотвращает больше сердечных приступов, инсультов и смертей у людей в возрасте 50 лет и старше по сравнению со стандартным лечением.

Теперь исследователи подсчитали, что для типичного 50-летнего человека с высоким давлением более агрессивное лечение может вылиться в три дополнительных года жизни. То же самое верно и для 80-летних пациентов с повышенным давлением — правда, им более тщательное лечение добавляет не три года, а только десять месяцев жизни.

Пациенты в описанных случаях стремились к тому, чтобы держать давление в пределах идеального показателя — 120/80 мм ртутного столба, в то время как прежнее мнение состояло в том, что давление в пределах 140/90 мм ртутного столба безопасно для человека. В новой схеме больные гипертонической болезнью старались снижать давление не только за счет лекарств, но и увеличивая физические нагрузки, сокращая потребление соли, сахара и т. п.

Как показало исследование, спустя три года после начала такого тщательного подхода к собственной гипертонии риск инфаркта, развития сердечной недостаточности или инсульта становился на 25% ниже, чем у пациентов со стандартным контролем артериального давления.

А шансы умереть в течение периода исследования у лечившихся по-новому были на 27% ниже.

Преимущества более тщательного контроля за давлением были настолько очевидны, что исследование было остановлено до истечения прежде назначенного срока, сообщил доктор Мутия Вадуганатан из Brigham & Women's Hospital, Бостон.

Первоначальное исследование SPRINT включало более 9 тыс. взрослых в США в возрасте 50 лет и старше, которые имели высокое кровяное давление и считались группой риска по сердечным заболеваниям из-за дополнительных факторов, таких как курение или высокий уровень холестерина, или из-за того, что им было 75 лет и старше. Как показали данные Вадуганатана, 50-летний пациент, более тщательно относящийся к своей болезни, в среднем проживет еще 37 лет, а его сверстник, придерживающийся прежних правил,— только 34 года. 65-летний — 24,5 года против чуть более 23 лет. Наконец, 80-летний — 12 лет против немногим более 11 лет.

Анатолий Кривов