Полиция из-за нарушений запретила эксплуатацию около полусотни автобусов в Петербурге

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели очередной рейд по соблюдению правил пассажирских перевозок автобусами в Петродворцовом районе городе. По итогам профилактической операции «Автобус» было выявлено 85 нарушений правил дорожного движения, 48 автобусов оказались неисправными, и им была запрещена эксплуатация, сообщили в полицейском главке.

Как уточнили в ГУ МВД, к административной ответственности было привлечено 78 водителя категории «Д». Наиболее характерными нарушениями оказались эксплуатация автобуса при наличии неисправностей, а также пользование водителем телефоном во время движения. Кроме этого, к административной ответственности было привлечено семь должностных лиц, одному юрлицу, осуществляющему пассажирские перевозки, было выдано предписание об устранении нарушений.

Отметим, что аналогичный рейд в Петродворцовом районе Петербурга был проведен в конце октября. Тогда было выявлено более 100 нарушений ПДД, к административной ответственности привлечено 105 водителей, 90 автобусов признали неисправными.