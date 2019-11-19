Муниципалитеты получат оценку за реализацию нацпроектов

Муниципалитеты Нижегородской области получат оценку за реализацию национальных проектов. Об этом объявил Глеб Никитин на оперативном совещании 18 ноября.

Пресс-служба губернатора и правительства приводит слова главы региона, предупредившего чиновников, что если оценка окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. «Буду последовательным, даже если самому будет некомфортно», - сказал губернатор.

Уточняется, что до середины декабря в муниципальных районах и городских округах региона пройдут заседания, на которых члены областного правительства совместно с руководством МСУ оценят итоги исполнения нацпроектов в 2019 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Поясняется также, что в соответствие с поручением губернатора, неудовлетворительная оценка ставится при недостижении целевых показателей проекта в части кассового исполнения или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

Решения губернатора, оглашенные на оперативном совещании, прокомментировал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» социолог Александр Прудник, назвавший заявление Глеба Никитина о том, что он будет контролировать реализацию нацроектов в районах, очень правильным и очень своевременным решением. По словам эксперта, многие воспринимают нацпроекты как финансовый ресурс. Часто можно слышать мнение, что чего-то у нас нет, чего-то не хватает просто потому, что не выделены деньги. Но при этом мы раз за разом наталкиваемся на одно и то же препятствие: деньги есть, а результат минимальный, или результата нет вообще. И вот сейчас деньги выделены на нацпроекты, они дошли до самых низов, то есть до уровня городов, до уровня местного самоуправления, но той отдачи, которая ожидалась, нет. Именно этим собеседник «ЪFM НН» объясняет решение Президента подключить губернаторов к решению этой проблемы.

Александр Прудник считает, что если выделяемые финансовые ресурсы не подкрепляются эффективными управленческими структурами на местах, то деньги могут быть потрачены, а задачи не решены. Поэтому кадровый потенциал региональной власти и, в первую очередь, местного самоуправления, подключение потенциала самих жителей является основополагающим для того, чтобы нацпроекты заработали и дали конкретный результат. Не будет этого – и мы снова будем слышать разговоры о том, что деньги были, результата нет, и вести поиски виновных.

Социолог считает, что сейчас надо не виноватых искать, а выстраивать систему управления, актуальную для решения задач национальных проектов.