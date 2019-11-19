В Невинномысске высадят сад на 1 млн яблонь

На территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске заложили первую очередь яблоневого сада, общая площадь которого составит 276,7 га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Сейчас яблони высажены на 90 га. Завершить высадку яблонь планируют в следующем году. Проект реализует компания «Сады Ставрополья».

Кроме того, в 2020-2021 году на этой площадке инвестор планирует оптово-логистический центр и мощности переработки. Общая сумма инвестиций по проекту составит 4 млрд руб.

В Ставропольском крае осуществляется эксперимент по стимулированию развития садоводства на частных подворьях. Для этого действует специальная программа, за 5 лет в её рамках планируется создать в целом 1 тыс. фруктовых садов в личных подсобных хозяйствах.

Дарья Голякова