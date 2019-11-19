Нижний Новгород не имеет финансовых ресурсов для расселения аварийного фонда

В Нижнем Новгороде по состоянию на май 2019 года признаны аварийными 408 жилых домов, на расселение которых необходимо более 3,7 млрд руб. При этом за счет местного бюджета в этом году расселены только 12 домов. Остальной аварийный фонд городские власти намерены расселять вплоть до 2025 года. Такие цифры на заседании комиссии гордумы по развитию города привел и.о. департамента строительства Дмитрий Горбунов. При этом количество аварийного жилья дальше будет только увеличиваться из-за старения фонда, потенциально аварийных домов в городе более полутора тысяч.

Депутаты комиссии подняли вопрос о том, чтобы обязать застройщиков, как раньше, предоставлять долю города за землеотводы в виде готовых квартир для расселения. Однако сотрудники администрации пояснили, что по земельным полномочиям всеми оставшимися свободными участками под застройку в Нижнем Новгороде распоряжаются областные власти. Муниципалитет не может вмешиваться в эти правоотношения, а у региона приоритетная задача в том, чтобы решить проблему с обманутыми дольщиками. Поэтому перспективные земельные участки зарезервированы в компенсационный фонд для застройщиков, решающих проблемы с недостроями. Вместе с тем городские власти ведут переговоры, чтобы часть средств в случае продажи участков в Нижнем Новгороде поступала в городской бюджет. «Эти деньги необходимы нам как воздух», — отметил Дмитрий Горбунов, отвечая на вопросы депутатов о низких показателях сноса и расселения аварийного жилья.

Иван Сергеев