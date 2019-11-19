Нижний Новгород планирует привлечь кредитные линии с общим лимитом 500 млн рублей

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода объявил два аукциона по привлечению кредитных линий сроком на год с лимитом 200 млн и 300 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контрактов составит 15 млн и 22,5 млн руб. соответственно. Итоги конкурсов подведут после 12 декабря.

По данным департамента на 1 ноября, госдолг Нижнего Новгорода составляет 10,9 млрд руб. В структуре долга на муниципальный облигационный заем приходится 5 млрд руб., коммерческие кредиты составляют 4,3 млрд руб., бюджетные кредиты – 1,6 млрд руб.

Анастасия Еремина