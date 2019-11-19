Панама стала прозрачнее

Панама и Сан-Марино с 1 января 2020 года будут исключены из списка государств и территорий, не обменивающихся с Россией налоговой информацией. Соответствующий приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) опубликован на официальном портале правовой информации. Панама считается одной из самых популярных у граждан РФ юрисдикций для регистрации офшоров, ранее Росфинмониторинг выявил 4 тыс. панамских компаний, подконтрольных россиянам.
Приказ ФНС «Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ» официально опубликован на портале правовых актов и вступит в силу 1 января 2020 года.
Теперь в ежегодно обновляемом перечне — 98 государств и 18 территорий. Это юрисдикции, с которыми у России отсутствуют договоры об избежании двойного налогообложения или страны, с которыми такие соглашения заключены, но не вступили в силу. По сравнению с действующей редакций в перечне нет таких государств, как Панама и Сан-Марино.
Как сообщал ранее начальник управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Виталий Андреев, Панама находится на втором месте (после Британских Виргинских островов — исключены из списка в 2017 году) по популярности у россиян для регистрации офшорных компаний.
Напомним, предыдущий подобный приказ ФНС исключил из списка стран, не сообщающих РФ информацию налогового характера Белиз, Бразилию, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис, Уганду, а также отдельные территории Великобритании — острова Мэн и Гернси.
Число выездных налоговых проверок снизилось в 2019 году на треть, сборы же по-прежнему показывают положительную динамику, рассказал вчера на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате (ТПП) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Результат, в частности, обеспечила система налогового мониторинга, дающая службе онлайн-доступ к отчетности крупнейших компаний. К 2020 году их число вырастет до 95 компаний, а доля их налоговых платежей в бюджет составит треть его доходов. Сама служба рассчитывает расширить перечень участников, упростив для них доступ к мониторингу за счет снижения порога доходов, активов и суммы уплаченных налогов, законопроект об этом уже направлен в Минфин. Бизнес же надеется распространить на крупные компании налоговый рулинг — предварительное согласование сделок с ФНС.
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