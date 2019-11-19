В Ростовской области полицейского подозревают в подбросе наркотиков

В отношении инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Багаевскому району Ростовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый спрятал наркотическое средство во дворе частного дома одного из жителей Багаевского района. Затем дома у потерпевшего провели обыск, в ходе которого нашли и изъяли подброшенный наркотик, а в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотический средств. Следствие считает, что полицейский совершил преступление для имитации служебной деятельности.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в отношении подозреваемого назначена служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Дарья Голякова