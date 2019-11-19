Дело политолога Федора Крашенинникова об оскорблении судей рассмотрят в суде

Ленинский райсуд Екатеринбурга в среду рассмотрит административное дело уральского политолога и журналиста Федора Крашенинникова, которого обвиняют по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») из-за оскорбления представителей власти. Ему грозит штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Поводом для возбуждения дела в отношении господина Крашенинникова стало обращение в полицию подписчика его telegram-канала Салавата Хазиева. В своем заявлении Салават Хазиев попросил проверить публикации канала «на наличие в них призыва к массовым беспорядкам, к свержению власти, экстремизму, а также на разжигание ненависти к православным верующим и их унижение». В качестве приложения Салават Хазиев предоставил публикации из telegram-канала на восьми листах.

Согласно протоколу об административном нарушении, Федор Крашенинников в своем telegram-канале опубликовал пост о суде над политиком и главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым, в котором негативно и нецензурно выразился о «путинских судьях».

«Четко видно, что я комментирую конкретную новость с конкретным содержанием, а не всю судебную систему. Это эмоциональный частный комментарий в частном Telegram-канале»,— заявил Федор Крашенинников “Ъ-Урал”, подчеркнув, что с обвинениями он не согласен.

Михаил Городилов