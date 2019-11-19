«Афипский НПЗ» начал возведение комплекса гидрокрекинга

Афипский нефтезавод вступил в активную фазу строительства комплекса гидрокрекинга - основного объекта проекта модернизации завода, сообщается в пресс-релизе компании. Работы планируется завершить в 2022 году.

В строящийся комплекс входят сама установка гидрокрекинга, установки производства водорода и серы. Первыми стартуют строительно-монтажные работы по возведению установок гидрокрекинга и производства водорода, в конце 2019 года планируется приступить к строительству установки производства серы, а в 1-ом полугодии следующего года начнется возведение новых объектов заводского хозяйства.

Помимо строительства комплекса гидрокрекинга в ближайшей перспективе предусматривается возведение установки замедленного коксования (УЗК). Начало строительно-монтажных работ на данном объекте запланировано на середину 2020 года, завершение - на 2023 год.

«После введения в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга и УЗК глубина переработки нефти вырастет с 76,7% до 98,1%, а выход светлых нефтепродуктов составит 87,7% против 54,2% на текущий период. Планируется, что по итогам модернизации завод исключит из продуктовой линейки мазут и вакуумный газойль, используя их, как полуфабрикаты, для дальнейшей переработки», - говорится в сообщении.

В мае 2019 года «Афипский НПЗ» вошел в периметр Группы «САФМАР», непосредственное управление предприятием было передано АО «ФортеИнвест». Тогда же произошла смена руководства на предприятии – генеральным директором Афипского НПЗ стал Сергей Кращук, раннее возглавлявший Краснодарский НПЗ. Мощность завода составляет 6 млн тонн нефти год.

Андрей Ульченко