Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Россию 4 кг серебра

Таможенники на посту МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни обнаружили у направлявшейся в Российскую Федерацию гражданки Украины 620 ювелирных изделий, спрятанных в багаже, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время осмотра сумок с использованием рентгенотелевизионной установки HI-Scan внимание сотрудники таможни обратили внимание на нехарактерные затемнения и размер носков, находившихся среди личных вещей женщины. Из носков таможенники извлекли ювелирные изделия, предположительно из серебра, общей массой 4 кг.

Украшения направлены на экспертизу. Если их общая стоимость выше 1 млн руб., нарушительнице будет грозить уголовная ответственность по ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) или ст. 191 (незаконный оборот драгоценных металлов) УК РФ.

Дарья Голякова