Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут ходить в 2020 году

В следующем году из Екатеринбурга начнут ходить поезда в Крым, написал у себя на facebook глава республики Сергей Аксенов.

«Уже с декабря текущего года после запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив с материка на полуостров начнут курсировать на регулярной основе пассажирские составы «Таврия». Поезда будут ходить по двум направлениям: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. Кроме того, к началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска, а также прорабатывается маршрут из Кисловодска и Краснодара. Более того, кроме Симферополя, появятся поезда в Феодосию и Евпаторию», — говорится в сообщении.

По данным сайта РЖД, билеты из Симферополя в Москву и обратно будут стоить от 2966 руб. за место в купе и от 9952 руб. по тарифу СВ. В Санкт-Петербург из Севастополя можно будет уехать плацкартом за 3500 руб. и в купе за 3906 руб.