Татарстан намерен построить судно на газомоторном топливе в Зеленодольске

Татарстан намерен запустить проект «Чайка» на Зеленодольском заводе имени Горького. Речь идет о водном пассажирском судне на газомоторном топливе, разработанным АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Об этом на деловом завтраке в рамках «Транспортной недели» в Москве рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

По его словам, на сегодняшний день эксплуатируемый корабли находятся в плачевном состоянии. Поэтому господин Минниханов назвал возможный запуск проекта «Чайка» «хорошим шагом». Он также добавил, что в обновлении речного флота для перевозки пассажиров нуждаются многие российские регионы. Для решения этих задач лучше всего подойдут корабли, работающие на экологичных видах топлива.

"Ъ-Казань"