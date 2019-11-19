Глава Верховного суда Татарстана: «Я сторонник смертной казни»

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов заявил, что является «сторонником смертной казни». «Есть преступления, которые могут быть пограничные, ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов. Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно – пожизненное лишение свободы?»— сказал он на встрече со студентами юридического факультета Казанского федерального университета.

Господин Гилазов рассказал, что ему лично «приходилось четыре раза выносить решение о высшей мере наказания»: «Это в тех случаях, когда уже другое невозможно».

Председатель суда добавил, что «есть преступления очень страшные, за которые, прошу прощения, только высшая мера наказния». «Там говорить об исправлении невозможно. Должно же быть определенное возмездие. Мера наказания несет много функций. Это не только исправление, но и наказание, соразмерное содеянному. Понимаете? Я поэтому остаюсь сторонником смертной казни»,— заключил председатель суда.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"