Среднемесячная зарплата в Краснодарском крае составила 36 тысяч рублей

В сентябре текущего года среднемесячная начисленная заработная плата жителей Краснодарского края составила 36 тыс. руб. По сравнению с августом она увеличилась на 0,3%, а с сентябрем прошлого года – на 6,3%, сообщает Краснодарстат.

Реальная заработная плата, согласно статистике, в сентябре по сравнению с августом увеличилась на 0,7%, с сентябрем 2018 года – на 2,4%.

Больше всего в сентябре 2019 года зарабатывали работники финансовых и страховых организаций (в 1,6 раза выше среднекраевого уровня), а также организаций, занятых деятельностью в области информации и связи, культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в 1,4 раза).

Самыми низкооплачиваемыми специалистами стали работники организаций, занятых операциями с недвижимостью, а также административной и образовательной деятельностью, работе гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,3 раза).

Василий Хитрых