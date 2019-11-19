В Ростове женщина выкрала из подъездов пожарные шланги на 367 тыс. рублей

Полицейские в Ростове задержали подозреваемую в кражах пожарных шлангов из подъездов жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Полицейские установили, что злоумышленница заходила в подъезды разных домов в Ленинском районе и похищала пожарное оборудование, после чего скрывалась. Общий ущерб составил более 367 тысяч руб.»,— говорится в сообщении.

Украденные шланги женщина продавала. Полицейские возбудили в ее отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья Голякова