Тобольский холдинг вошел в рейтинг лучших работодателей по версии Forbes

СИБУР занял 24 место в рейтинге «50 лучших работодателей России», который составил журнал Forbes.

Рейтинг состоит из компаний, которые набрали максимальные баллы по нескольким параметрам: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

Итоговый балл СИБУРа — 42.98. По уровню зарплаты холдинг занимает 10 место, по уровню обучения сотрудников — пятое.

Первое место в рейтинге занял «Норникель» (60,97 балла), вторую строчку заняла золотодобывающая компания «Полюс» (60,81 балл), на третьем месте — Газпромбанк (60,45 балла), на четвертом —

«Яндекс» (58,15 балл), на пятом — Polymetal (55,71 балл).

«СИБУР холдинг» — крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза, эластомеры, нафту, топливные компоненты и БОПП-пленки. В 2019 году «СИБУР» завершил строительство в Тобольске своего крупнейшего инвестиционного проекта ($9,5 млрд) — «Запсибнефтехима». После его полноценного запуска «Сибур» планирует выйти на IPO.