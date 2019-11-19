Главная новогодняя елка Башкирии пройдет 20 декабря в ГКЗ «Башкортостан»

Власти Башкирии определились с датой проведения в Уфе главной новогодней елки. Она пройдет 20 декабря в государственном концертном зале «Башкортостан», следует из указа главы региона Радия Хабирова, опубликованного на официальном правовом портале. На елку будут приглашены отличники учебы, победители школьных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности, дети военнослужащих и сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями.

Всем участникам елки будут вручены подарки. Для них, как сообщал "Ъ-Уфа", министерство образования закупает 780 сладких подарков и мягких игрушек в виде символа года — крыс в вязаных шапочках и варежках. Совокупная начальная цена контракта, который планирует заключить министерство, составляет 1,01 млн руб.

В указе администрациям муниципалитетов рекомендовано за счет собственных и привлеченных средств провести городские и районные новогодние елки с вручением подарков детям из социально незащищенных слоев.

Майя Иванова