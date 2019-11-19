Модернизация Афипского НПЗ вступила в активную фазу

Афипский нефтеперерабатывающий завод (АО «Афипский НПЗ» находится в управлении у АО «ФортеИнвест», входит в Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) приступил к активной фазе строительства Комплекса гидрокрекинга - основного объекта проекта модернизации завода.



Этот этап работ планируется завершить в максимально короткие сроки – к 3-му кварталу 2022 года. К этому периоду будут построены основные объекты, входящие в комплекс гидрокрекинга: собственно сама установка гидрокрекинга и объекты заводского хозяйства (ОЗХ), установка производства водорода, установка производства серы. Первыми стартуют строительно-монтажные работы по возведению установок гидрокрекинга и производства водорода, в конце 2019 года планируется приступить к проекту строительства установки производства серы, а в 1-ом полугодии следующего года начнется возведение новых объектов ОЗХ.

Помимо строительства комплекса гидрокрекинга программой модернизации в ближайшей перспективе предусматривается строительство установки замедленного коксования (УЗК). Начало строительно-монтажных работ на данном объекте запланировано на середину 2020 года, завершение работ - на 2023 год.

По итогам ввода в работу нового комплекса Гидрокрекинга и УЗК существенно изменятся производственные возможности по глубокой переработке нефти и по выпуску товарной продукции. Так, глубина переработки вырастет с 76,7% до 98,1%, а выход светлых нефтепродуктов составит 87,7% против 54,2% на текущий период. Планируется, что по итогам модернизации завод исключит из продуктовой линейки мазут и вакуумный газойль, используя их, как полуфабрикаты, для дальнейшей переработки и производства высококачественных и востребованных рынком светлых нефтепродуктов.

Модернизация производства позволит предприятию увеличить численность сотрудников, как на этапе проектирования и строительства, так и на этапе ввода в строй новых промышленных мощностей, требующих современных высопрофессиональных кадров. В работах по обновлению производства будут задействованы сотрудники АНПЗ и привлечены подрядные организации, в итоге численность рабочих в пиковые моменты стройки составит до 4 тысяч человек.

Модернизация позволит заводу стать одним из самых современных перерабатывающих предприятий страны. На предприятии будет установлено современное надежное оборудование соответствующее, в том числе, самым строгим экологическим нормам.

Так, модернизация производства предусматривает строительство локальных очистных сооружений. Вся вода, которая получится в процессе производства, будет очищаться на современных очистных сооружениях и возвращаться в систему оборотного водоснабжения.

Уже сейчас в рамках программы развития ООО «Афипский НПЗ» реализуется ряд организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Увеличивается глубина переработки нефти и, следовательно, растет выпуск продукции высокой степени чистоты. Основные объекты программы развития реализуются на южной площадке, расположенной на значительном расстоянии от жилой застройки. При проектировании используются наилучшие современные технологии, соблюдаются границы санитарно-защитной зоны, проекты проходят обязательную экологическую экспертизу.

Афипский НПЗ является крупнейшим налогоплательщиком Северского района и одним из крупнейших в Краснодарском крае. В течение трех кварталов 2019 года предприятие перечислило в федеральный бюджет свыше 1,1 миллиарда рублей. Платежи в бюджет Краснодарского края за отчетный период составили примерно 520 миллионов рублей. В бюджет Северского района направлено свыше 165 миллионов рублей. Из них 146 миллионов - налог на доходы физических лиц, то есть, отчисления с зарплаты работников завода. Направленные в местную казну средства идут непосредственно на развитие муниципалитета и входящих в него поселений, в том числе, Афипского.

В соответствии с прогнозами, по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления, ООО «Афипский НПЗ», достигнут 2,4 миллиарда рублей.