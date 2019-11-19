В Саратовской области пассажиров перевозят неисправные автобусы

Прокуратурой Саратовской области выявила 525 нарушений при осуществлении перевозок автотранспортом, в том числе школьными автобусами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала наличие неисправностей у эксплуатирующихся транспортных средств, отсутствие предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Наблюдаются массовые нарушения трудового законодательства – водители работают без трудовых договоров, не соблюдаются требования к режиму труда и отдыха водителей.

В Саратове для пассажирских перевозок используется транспорт, не указанный в заявках к конкурсу по отбору перевозчиков.

К дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц, в суд направлено 32 исковых заявления, к административной ответственности привлечено шесть виновных лиц, возбуждено два уголовных дела.

Марина Ковалева