В Челябинске началось формирование новой общественной палаты

Депутаты утвердили девять членов общественной палаты Челябинска. Коллегиальный совещательный орган должен обновиться вслед за составом городской думы до декабря. От челябинской гордумы в общественную палату Челябинска войдут бывший глава Центрального района Равиль Гибадулин, предприниматель Павел Камнев, директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко, главный врач центра сердечно-сосудистой хирургии города Олег Лукин, член общественного совета при минздраве Челябинской области Татьяна Кузнецова, заслуженный работник культуры Роза Орлова, бывший депутат гордумы Геннадий Сапрыкин, директор дворца пионеров Юлия Смирнова, секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков.

«При формировании списка мы учитывали роль потенциальных участников в жизнедеятельности Челябинска, их авторитет, личностный вклад, уважение к ним со стороны горожан»,- прокомментировал решение спикер гордумы Андрей Шмидт.

Всего в общественной палате Челябинска должно быть 27 человек. Девять представителей общественности выбрали депутаты, еще девять включит в состав новый мэр Наталья Котова. Потом 18 делегатов встретятся и вместе выберут еще девять человек, которые будут работать в палате.