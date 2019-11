Дональду Трампу угрожает «Предупреждение»

Заговорщики, предатели и враги — в США выходит скандальная книга про Дональда Трампа. Ее автор предпочитает себя не называть. Как пишут американские СМИ, это тот же человек, который написал статью про главу Белого дома в прошлом году. Тогда в The New York Times он описал «закулисную» жизнь администрации президента США. В книге «Предупреждение» аноним подробнее рассказывает про интриги и скандалы в Белом доме. Кто может быть автором? И как выход книги повлияет на Дональда Трампа? Разбирались Яна Лубнина и Анна Никитина.

«У The New York Times есть анонимный источник! Вы вообще можете в это поверить?! Анонимный — значит, трусливый. Это трусливая статья!» — писал в прошлом году Дональд Трамп в Twitter. После публикации колонки в Белом доме устроили настоящую «охоту на ведьм» — подозревали всех. Неудивительно, ведь сам автор называл себя старшим должностным лицом в администрации. Президент США заговорил о госизмене. Несколько высших чиновников поспешили сразу снять с себя подозрения: Майк Помпео и Майк Пенс заявили о непричастности к статье. В итоге проверки ничего не дали, а The New York Times отказалась выдавать автора, и скандал, казалось, сошел на нет.

Но теперь в продажу выходит целый труд на ту же тему — о предателях, населяющих Белый дом. Автор пишет, например, что чиновники постоянно манипулируют Дональдом Трампом, а недавно и вовсе подготовили прошение о его импичменте. Чем активнее президент будет реагировать на такие публикации, тем чаще они будут появляться в медиа в преддверии выборов, говорит американист Владимир Лафитский: «Многих политиков в Республиканской партии не устраивает фигура Дональда Трампа. Цель публикации этой книги — борьба с ним и попытка переломить настроение избирателей, которые пока его поддерживают достаточно дружно. Сейчас Соединенные Штаты вошли в стадию истерии, поэтому такие книги, статьи, материалы вызывают повышенный интерес. Сам Дональд Трамп своими комментариями будоражит еще больше эту среду, привлекая излишнее внимание к этим публикациям. Эту статью я читал, ничего интересного в ней не нашел, кроме какого-то недовольства, бурчания.

А когда президент начинает на это реагировать, значит, за этим что-то стоит».

Не обошлось в книге и без обвинений в харассменте. Аноним утверждает, что Дональд Трамп часто делает неуместные замечания женщинам, комментирует макияж или шутит о весе, а еще обращается к профессионалам словами вроде «сладенькая» и «дорогуша». Описывает автор и ненависть советников к постоянным твитам президента. Но все подобные публикации даже на руку главе Белого дома, отмечает креативный директор агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Американцам это глубоко безразлично, поэтому то, что сейчас происходит против Трампа, только добавляет ему популярности. Критика критикой, а где альтернатива? Альтернативы-то нет. Поэтому критика превращается просто в отчаянный крик и критиканство».

Судя по цитатам из книги, вся атмосфера в Белом доме крайне токсичная. Разговоры с президентом якобы очень напряженные, а сам он аморален и вообще угрожает Соединенным Штатам. Но если автор все это время был в администрации, мог ли он опубликовать какую-то секретную информацию? Мог, считает старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин, но вряд ли это сделал. «Как старшее должностное лицо администрации, он имеет доступ к некой секретной информации, и он не вправе ее разглашать. Если этот анонимный автор действительно раскрыл какую-то информацию, например, какие-нибудь планы Трампа по внешнеполитическим действиям, военным и так далее, это может являться основанием для привлечения этого лица к уголовной ответственности. Но он же не только к такой информации имеет доступ, он может рассказать о личных взаимоотношениях в коллективе, допустим, а эта информация не является засекреченной. Наверняка адвокаты этого анонимного человека и Демократическая партия, которая, возможно, стоит за этим актом, проверили эту книгу перед публикацией, и, скорее всего, так просто там не удастся найти оснований для привлечения к уголовной ответственности»,— заключает Дурашкин.

Личность загадочного автора пытались раскрыть не только в Белом доме. Лингвистический анализ прошлогодней статьи провел сайт WikiLeaks. И если автор двух текстов — один и тот же человек, то это, скорее всего, пожилой мужчина-республиканец. Хотя Дональд Трамп недавно заявил, что этого человека, веротяно, просто не существует.

В книге «Предупреждение» 260 страниц, а продается она за $16 — это чуть больше тысячи рублей.