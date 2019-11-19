Главред FinNews Владимир Шевченко выпущен из СИЗО под домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении главного редактора информационного портала FinNews Владимира Шевченко с содержания под стражей на домашний арест. За коллегу, обвиняемого по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), на судебном заседании поручились трое представителей журналистского сообщества Петербурга.

Напомним, что Шевченко обвиняется в вымогательстве 1,2 млн рублей у «Россельхозбанка». По версии следствия, он требовал указанную сумму с руководства кредитной организации за неопубликование связанных с ее деятельностью критических материалов. После проведенных с представителем банка переговоров в 2018 году главред FinNews был задержан, а позже арестован и помещен в СИЗО. При этом по результатам психолого-лингвистической экспертизы, изучавшей записи переговоров Шевченко, угроз и вымогательств в его словах зафиксировано не было.

Наказание, которое может грозить обвиняемому по статье о вымогательстве в особо крупном размере, составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.