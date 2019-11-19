В Татарстане синоптики предупредили о похолодании до 22 градусов мороза

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается резкое похолодание. По данным Гидрометцентра, ночью и утром 20 ноября температура воздуха упадет -11..-16, при прояснениях до -22. Днем она составит -8..-13. На дорогах образуется гололедица, местами сильная.

21 ноября, по данным синоптиков, в республике также сохранится морозная погода. Температура воздуха ночью составит -12..-17, при прояснениях -18..-23, днем — -6..-11. На дорогах также ожидается гололедица. 22 ноября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Будет дуть западный, северо-западный умеренный ветер. Ночью столбики термометров покажут -9..-14, при прояснениях до -19, днем поднимутся до -4..-9.

"Ъ-Казань"