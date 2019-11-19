Произведения искусства столкнулись с юридической коллизией

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как новые правила ввоза культурный ценностей ЕС могут повлиять на российское законодательство.

В апреле нынешнего года был принят регламент ЕС, который регулирует ввоз культурных ценностей на территорию Евросоюза. Он напрямую касается арт-дилеров из стран, не входящих в союз, в том числе нас, россиян. Что говорит регламент, объясняет юрист Коллегии адвокатов «Делькредере» Кристина Карпович: «Регламент вводит две категории объектов культурных ценностей. Первая — это объекты археологических раскопок, а вторая — это все остальные, например, художественные произведения, монеты, музыкальные инструменты, мебель. К первой категории применяется регламент, если этот объект старше 250 лет, вне зависимости от его стоимости. Ко второй, если это культурные ценности старше 200 лет, и их таможенная стоимость составляет более €18 тыс».

Понимаете, да? Совершенно очевидно, что нам придется приводить наше российское законодательство в соответствие с европейским, или хотя бы необходимо иметь его в виду. Ведь до сих пор мы оперировали совершенно иными принципами. Напомню, что вывозить из России произведения и предметы искусства старше 100 лет запрещено. Если произведение «моложе», необходимо получать разрешение Министерства культуры через аккредитованных экспертов. Про суммы оценки произведения искусства наше законодательство вообще ничего не говорило. Эксперты сомневаются, может ли Россия сейчас применить эти европейские новшества. И здесь дело не только в несовершенстве федерального и ведомственного законодательств — сами требования международных документов имеют несколько опережающий характер.

Что может случиться? Вот вам пример: предположим, вы купили в Китае на аукционе вазу XVIII века, ввезли ее в Россию, понаслаждались здесь, а теперь вывозите в свою, скажем, испанскую квартиру. Эксперт Минкульта РФ свободно ее выпускает, поскольку вы предъявляете ему документы китайского аукциона, а вот таможенники Евросоюза ввоз блокируют. Потому что предоставить документы от предыдущих владельцев вы не можете физически — вот вам юридическая коллизия.