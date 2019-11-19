Директор филиала «РСХБ-Страхование» в Воронеже арестован по делу о мошенничестве

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству ФСБ отправил в СИЗО директора местного филиала АО «Страховая компания “РСХБ-Страхование”» Сергея Кононова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве при заключении фиктивных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он останется под стражей до 13 января. Его предполагаемый подельник — подчиненный Юрий Кошелев отправлен на два месяца под домашний арест.

По версии ФСБ, Сергей Конов вместе с Юрием Кошелевым заключали договоры на обслуживание текущей работы офиса с подконтрольными фирмами. Сумму ущерба в ведомстве пока не уточняют, предварительно она может составить несколько десятков миллионов рублей. Дело расследует региональное управление ФСБ.

Андрей Прах