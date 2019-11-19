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За тонувшего в бассейне подростка на Кубани осудят предпринимателя

В Крымский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 42-летнего бизнесмена, который обвиняется в оказании ненадлежащего качества услуги, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 16-летнего подростка (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, индивидуальный предприниматель арендовал участок с открытым бассейном в Крымске. При оказании услуги использования места для плавания он не привлек к работе профессионального спасателя, владеющего основами первой медицинской помощи.

Трагедия произошла 17 июля 2019 года. На прилегающей к территории клуба отдыха «Остров» спортивной площадке проходила тренировка спортсменов из Абинска. Во время перерыва 16-летний спортсмен проследовал на территорию бассейна и прыгнул в воду, но начал тонуть. В дыхательные пути подростка попала вода, и он более минуты находился под ее поверхностью. Молодого человека из воды вытащили на берег отдыхающие. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи госпитализировали потерпевшего в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Санкции инкриминируемой предпринимателю статьи Уголовного кодекса РФ предполагает лишение свободы до шести лет.

Василий Хитрых


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