Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» и портал Izhlife.ru в конце ноября организуют круглый стол «Частные инвестиции — перспективные продукты». Привычные способы инвестирования, такие как банковские вклады, не дают высокой доходности, особенно с учетом ожидаемого постепенного снижения ставок. При этом альтернативных предложений вложить собственные средства появляется все больше. Как инвестировать с высокой доходностью, но минимизировать рисками. Как умело управлять своими средствами и заставить их работать. Стоит ли рассматривать новые направления инвестирования, вроде криптовалют.

Мы обсудим:

Современные, оптимальные способы сохранения и приумножения собственного капитала частными лицами как для тех, кто пока пользуется только вкладами, так и для тех, кто уже начал инвестировать и хочет дальше развиваться.

В ходе встречи ответим на вопросы:

— Почему не стоит ограничиваться для вложений банковскими вкладами?

— Какие есть новые и уже более привычные направления инвестирования?

— Какова доходность таких инвестиций? Нужно ли гнаться за максимальной доходностью?

— С чего начать, и какие есть риски?

— Как подобрать надежного консультанта и стратегию, если самому нет времени управлять, но хочется, чтобы деньги работали?

— Какие виды инвестирования сейчас наиболее перспективны?

— Какие ожидания и прогнозы на 2020 год? Будет ли расти востребованность инвестиционных продуктов, их доходность? Какие продукты будут наиболее востребованы?

Участники открытой встречи:

— Банки

— Застройщики

— Финансовые компании предлагающие инвестиционные продукты.

— Компании оказывающие консалтинговые услуги в сфере инвестиций.

— Эксперты финансового рынка.

— СМИ Удмуртии.

Дата и время проведения — 27 ноября, 14:00.

Место проведения: Ижевск, ул. Авангардная 4б, пресс-центр Медиагруппы «Центр».

Также «Коммерсантъ-Удмуртия» приглашает спикеров и зрителей на само мероприятие. Заполните форму, и с вами свяжутся и обговорят возможности и варианты участия.

С круглого стола будет организована прямая трансляция: группа «Коммерсантъ-Удмуртия» в Facebook, группа «Я люблю Ижевск» во «ВКонтакте».