В Сочи временно приостановлена выдача пропусков на особо охраняемые территории

В связи с введением особого противопожарного режима на территории Краснодарского края, Сочинский национальный парк временно приостановил выдачу пропусков на особо охраняемые территории. Сочинцам и гостям города не рекомендуется выход в горы.

Как сообщают в пресс-службе нацпарка, в настоящее время в борьбе с пожарами задействованы более ста человек и более 60 единиц техники. На утро вторника, 19 ноября, было полностью ликвидировано возгорание в районе Адлерского лесничества. 17 ноября было ликвидировано возгорание в Головинском лесничестве, 18 ноября остановлен пожар в Макопсинском лесничестве и локализован пожар в районе аула Наджиго.

По информации начальника пожарно-химической станции ФГБУ «Сочинский национальный парк» Роберта Кюляна, почти 100% очагов возгорания – низовой беглый огонь, который затронул сухую листву и траву. Деревья не пострадали.

Василий Хитрых