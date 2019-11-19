19 ноября, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Мэрия Челябинска перестанет предупреждать собственников незаконных киосков об их сносе

Депутаты Челябинской городской думы приняли изменения в правила сноса незаконных нестационарных объектов. Теперь службе демонтажа не нужно заранее уведомлять предпринимателей о необходимости убрать объект. Список нелегальных ларьков с датами их демонтажа будет размещаться на сайте администрации, бизнесмены должны будут сами следить за исполнением сроков сноса своих НТО.

По словам спикера гордумы Андрея Шмидта, правила изменены, потому что чиновникам иногда не удается «поймать» собственников незаконных ларьков, чтобы вручить им уведомление о демонтаже.

Также депутаты гордумы сократили сроки хранения демонтированных объектов на «кладбище незаконных ларьков». Если в течение одного месяца владелец не забрал свой демонтированный киоск, муниципалитет будет вправе признать имущество бесхозным, а потом уничтожить его или продать.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Мнение

Помогаем помогать

Профиль пользователя