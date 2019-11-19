Долги по зарплате в Пермском крае увеличились на 34%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 ноября 2019 года составила 20,4 млн руб., это на 34% выше показателя предыдущего месяца. По данным Пермьстата, наибольший объем задолженности приходится на организации обрабатывающих производств (67,2% от общей суммы).

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 642 человека. В среднем каждому из них не выплатили 31,8 тыс. руб.

Долги по заработной плате зафиксированы в трех муниципалитетах Прикамья. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Александровскому муниципальному району — 13,7 млн руб.