В Ульяновской области экс-руководитель двух фирм обвиняется в краже 2,1 млн рублей

В Ульяновской области бывший руководитель ООО «Универсал» и ООО «Регионсервис» обвиняется в хищении 2,1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, мужчина организовывал представление в подразделение инспекции ФНС России, чтобы возместить из федерального бюджета налога на добавленную стоимость фиктивных документов. Так, в налоговые органы были направлены «договоры поставки», «счета-фактуры» и «товарные накладные». Это свидетельствует о якобы приобретенной сельскохозяйственной продукции у подконтрольных возможному подельнику предполагаемого злоумышленника организаций. При этом выяснилось, что в реальности коммерческая деятельность не осуществлялась.

Мужчина обвиняется по чч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере). Возможное наказание по статьям — лишение свободы на срок до 10 лет.

Алена Смирнова