В селах Тюменского района к 2024 году построят сети водоснабжения и водоотведения

Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и ООО «Тюмень Водоканал» подписали трехстороннее концессионное соглашение, которое предполагает подключение ряда населенных пунктов района к системе централизованного водоснабжения и водоотведения Тюмени. Как пояснили в пресс-службе главы Тюменского района, потребность в новых водозаборных и водоочистных сооружениях появилась в связи с ростом числа жителей, при этом многие подземные источники либо исчерпали себя, либо не справляются со возрастающей нагрузкой.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Тюменского района Артема Чертова, была рассмотрена возможность обеспечить приграничные с Тюменью территории через присоединение к городской сети.

Концессия подразумевает под собой соглашение между администрацией и концессионером, который берет на себя обязательства по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. В 2020-2024 годах качественной водой через централизованную сеть планируется обеспечить более 20 поселков, сел и деревень.

Порядка 60 населенных пунктов улучшат условия по отводу сточных вод. В 11 муниципалитетах концессионным соглашением предусмотрено строительство магистральных сетей и канализационных коллекторов. Пункты приема сточных вод будут расположены равноудаленно от населенных пунктов, в том числе и других муниципальных образований, чтобы не было большого транспортного плеча.