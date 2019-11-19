Придут честолюбивые дублеры…

В Нижегородской области начинается конкурс, по итогам которого будет назначен новый министр спорта региона. Отбор кандидатов, не успев начаться, привлек внимание нижегородцев. При прежнем министре Сергее Панове Нижний Новгород принял матчи Чемпионата мира по футболу на новом стадионе, а также стал хозяином ряда других значимых спортивных мероприятий. Перед будущим же министром глава региона Глеб Никитин уже поставил амбициозную задачу вывести футбольный клуб «Нижний Новгород» в Премьер-лигу, но при этом создать условия для воспитания талантливых и успешных спортсменов и не забыть про развитие массового спорта.

Многого ждет от нового министра и нижегородская спортивная общественность. Об этих ожиданиях «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал спортивный обозреватель Руслан Зырянов.

Конечно, не обходится без различных слухов относительно того, кто может стать следующим министром. Среди предполагаемых кандидатов бывший главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев. Руслан Зырянов также высказался о возможности возвращения Черышева старшего в Нижний в новом качестве.

Напомним, Сергей Панов покинул пост министра спорта Нижегородской области 6 ноября. Официальная причина отставки не называлась. В этой должности бывший игрок баскетбольного ЦСКА и национальной сборной проработал пять лет, успев до перехода на госслужбу построить в Нижнем Новгороде элитный баскетбольный клуб.