Выработка сахара на Кубани превышает прошлогодние показатели

По состоянию на середину ноября текущего года сахарные заводы Краснодарского края выработали 1,5 млн тонн сахара. Это на 317 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Производство продукта рассчитывается с учетом использования сырья из соседних регионов, сообщили в краевом минсельхозе.

В министерстве сообщают, что заводы Кубани заготовили 11,5 млн тонн сахарной свеклы с учетом сырья из соседних регионов. Это на 2,8 млн тонн больше, чем в 2018 году.

В регионе производством сахара занимаются ПАО «Каневсксахар», ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», АО «Викор», ЗАО «Сахарный комбинат «Тихорецкий», предприятие «Кристалл» АО фирмы «Агрокомплекс», АО «Успенский сахарник», АО «Сахарный завод «Свобода». Каждое из этих предприятий выработало свыше 100 тыс. тонн продукта.

Планируется, что 191 тыс. тонн свекловичного жома и мелассы запланированы для отправки на экспорт. В целом к 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до $3,8 млрд. В 2019 году этот показатель должен составить $2,3 млрд. План пока выполнен на 83,4%.

Василий Хитрых