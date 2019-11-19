В Челябинске увеличили ставку земельного налога для гаражных автосервисов

Депутаты челябинской гордумы проголосовали за дифференциацию ставки земельного налога для владельцев частных гаражей. С 1 января 2020 года те, кто занимается в гараже предпринимательской деятельностью, – меняет шины, чинит автомобили, использует объект для торговли – должны платить не 0,5% от кадастровой стоимости, а 1,5%.

Работу по выявлению коммерческих гаражей будут вести администрации районов. Депутаты считают, районные власти заинтересованы в этом, потому что недавно принятое думой решение увеличивает поступление от земельного налога в местные бюджеты с 3% до 30%.

Напомним, со следующего года объем отчислений от земельного налога в районные бюджеты составит 549 млн руб. Распределение средств будет зависеть от площади, на которой располагается район, и от количества зарегистрированных налогоплательщиков. Больше всего дополнительных средств в 2020 году получит Металлургический район – 118 млн руб. Ленинскому району выделят 90 млн руб., Центральному – 78 млн руб., Советскому – 76 млн руб., Курчатовскому – 64 млн руб., Калининскому – 63 млн руб. Меньше всего денег от земельного налога – 60 млн руб. – достанется Тракторозаводскому району.