Новым директором муниципальной гостиницы «Агидель» в Уфе стал Алексей Силин

Должность директора уфимского МУП «Агидель» (управляет муниципальными гостиницами «Агидель» и «Актау») занял бывший депутат горсовета Алексей Силин. Возглавлявший предприятие с 2006 года Владимир Ванюшов ушел на пенсию. Запись о смене директора в ЕГРЮЛ пока не внесена, следует из данных Kartoteka.ru.

Алексей Силин родился в апреле 1978 года. В 2003 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. В 2008 году возглавлял ООО «Уфаполимертехнологиястрой», ООО «Уфаполистиролстрой». Его полный тезка в ЕГРЮЛ упоминается также директор компании ООО «Невада-Уфа», ликвидированной в 2016 году. В 2012-2016 годах являлся депутатом горсовета. На сайте горсовета его местом работы было указано САО ВСК «Резонанс». В 2016 году пытался переизбраться от партии «Справедливая Россия» (считалось, что тогда ее лоббистом в Башкирии был нынешний глава республики Радий Хабиров, работавший в администрации президента России), но был лишен регистрации за неуказанную в документах погашенную в 2000 году судимость по статьям «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ), «Нарушение неприкосновенности жилища» (ст. 139) и «Незаконное лишение свободы» (ст. 127).

В октябре 2018 года к МУП «Агидель» было присоединено МУП «Актау». Несколько лет назад власти Уфы заявляли о планах приватизации обеих гостиниц, но реализованы они так и не были. Выручка МУП «Агидель» в 2018 году составила, по данным kartoteka.ru, 23,6 млн руб.. чистая прибыль — 16 тыс. руб. Уставный капитал предприятия в октябре 2018 года был увеличен с 97 млн до 140,46 млн руб. Стоимость чистых активов на начало текущего года оценивалась в 158,5 млн руб.

О том, как Алексею Силину не дали переизбраться в горсовет Уфы, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Округ сомкнулся».

Ирина Самойлова