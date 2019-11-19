В Пензе двое мужчин погибли при обрушении автомобиля в яму с кипятком

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух мужчин в дорожной яме, заполненной кипятком. Инцидент произошел около 9:45 утра на улице Аустрина в микрорайоне Север.

Как уточнили в областном управлении ГИБДД, автомобиль «Лада Ларгус» провалился в яму, в котором скопилась горячая вода из прорвавшейся трубы диаметром 500 мм. Находившиеся в машине 53-летний и 49-летний мужчины погибли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В пензенском филиале ПАО «Т Плюс» уточнили, что подозрений на неудовлетворительное состояние коммуникаций на обрушившемся участке не было. Компания готова выплатить компенсации родственникам погибших.

Сергей Петунин