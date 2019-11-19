Филиал Gazprom Marketing & Trading в Петербурге возглавил Максим Иовлев

Руководитель петербургского филиала трейдера ПАО «Газпром» — Gazprom Marketing & Trading Limited — Андрей Михалев покинул свой пост. Эту должность занял Максим Иовлев, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». При этом на официальном сайте головной компании, штаб-квартира которой находится в Лондоне, господин Михалев по-прежнему числится генеральным директором.

Филиал GM&T был создан в середине 2018 года с целью объединить трейдинговые платформы в Лондоне и Петербурге. В настоящий момент здесь работает около 140 человек.

Ранее «Ъ» писал о намерении «Газпрома» сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях в Лондоне, Париже, Сингапуре, Германии и США.

Подробнее о закрытии иностранных подразделений российского газового монополиста — в материале «Ъ».