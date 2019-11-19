Предпринимателя будут судить за несчастный случай с подростком в бассейне

В Крымском районе Кубани предприниматель, арендовавший плавательный бассейн, обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в связи с нарушением норм безопасности. Об этом сообщило следственное управление СКР по краю.

В СУ СКР уточнили, что летом 2019 года предприниматель в Крымске предоставлял услугу использования плавательного бассейна. По версии следствия, обвиняемый не привлек к работе у бассейна профессионального работника, владеющего навыками спасения на воде и основами первой медицинской помощи.

17 июля 2019 года на прилегающей к территории бассейна спортивной площадке проходила тренировка спортсменов. Во время перерыва 16-летний спортсмен прошел на территорию бассейна и прыгнул в воду, в дыхательные пути подростка попала вода, и он более минуты находился под ее поверхностью. Отдыхающие вытащили подростка из воды, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Прибывшие на место врачи госпитализировали потерпевшего в лечебное учреждение.

Анна Перова, Краснодар