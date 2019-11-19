В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия

Тема домашнего насилия не обсуждается в администрации президента России, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее “Ъ” стало известно, что Минюст в ответе на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.

«Нет, эта тема не обсуждается в Кремле. Обсуждается в экспертной и юридической среде»,— сказал господин Песков.

Напомним, летом 2019 года ЕСПЧ направил правительству России вопросы по делам четырех россиянок, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».

Об ответе российской стороны — в материале “Ъ” «Правительство защищает мужчин от женщин».

Жертва домашнего насилия о подробностях своих исков к России в ЕСПЧ — в материале “Ъ”.