Глава воронежского филиала «РСХБ-Страхование» арестован по делу о мошенничестве

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству ФСБ заключил под стражу директора местного филиала АО «Страховая компания “РСХБ-Страхование”» Сергея Кононова. Топ-менеджера подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении фиктивных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 13 января.

По версии ФСБ, действуя совместно с подчиненным Юрием Кошелевым, Сергей Кононов заключал договоры на обслуживание текущей работы офиса с подконтрольными фирмами. Сумма ущерба пока не уточняется, предварительно она оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Расследованием занимается региональное управление ФСБ. Юрию Кошелеву также избрана мера пресечения: он отправлен под домашний арест на два месяца.

Андрей Прах, Воронеж