Бюджет Челябинска увеличился на 1,6 млрд рублей

Депутаты челябинской городской думы перераспределили дополнительные средства, поступившие в бюджет за счет федеральных и региональных трансфертов. Городская казна увеличилась на 1,6 млрд руб. Средства пойдут на благоустройство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры.

Дополнительные доходы в размере 167,6 млн руб. направят на подготовку города к зиме, 94 млн руб. – на приобретение квартир для переселенцев из ветхоаварийных домов. 92 млн руб. будут направлены на строительство двух детских садов, 113 млн руб. – на капитальный ремонт тепловых сетей водоотведения, 154,7 млн руб вложат в реконструкцию и капремонт городских котельных.