Кубанские депутаты продумают вопрос привлечения инвесторов в регион

В Законодательном собрании Краснодарского края пройдут парламентские слушания по вопросу защиты и поощрении капиталовложений, а также развития инвестиционной деятельности в России. Соответствующее поручение профильному комитету дал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, для привлечения инвесторов и содействия предпринимательству в регионе уже действуют фонд развития промышленности, гарантийный фонд и фонд поддержки экспорта. Кроме того, создан центр сопровождения инвестиционных проектов. В декабре текущего года на Кубани откроется площадка, где будут взаимодействовать выверенные стартапы и инвесторы.

В настоящее время в Госдуме РФ рассматривается вопрос стимулирования бизнеса для вложений в реализацию нацпроектов. По предварительным оценкам российского правительства, таким образом можно привлечь в экономику около 30 трлн руб. Но инвесторам нужны понятные и стабильные правила игры.

В начале декабря этого года в федеральном парламенте в первом чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий два инвестиционных режима. Общий, действующий в отношении реализующих проекты организаций, и проектный, разработанный для создания условий для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестпроектов в одной из сфер экономики.

Василий Хитрых