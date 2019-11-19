После бала

Вечером 18 ноября в стенах Дома Пашкова состоялось одно из самых красивых и торжественных мероприятий в жизни светской Москвы — ежегодный Бал дебютанток журнала Tatler. В девятый раз Tatler собирает юных наследниц именитых и состоятельных фамилий для того, чтобы представить их московскому свету. На этот раз вечер прошел в Доме Пашкова, знаменитом здании эпохи классицизма, ныне принадлежащем Российской государственной библиотеке. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» именно здесь встретились Воланд, Азазелло и Левий Матвей.

Подготовка к балу проходила в президентском люксе отеля Ritz-Carlton. За макияж девушек отвечала команда Dolce & Gabbana Beauty под руководством международного визажиста Барбары Дель Сарто. К подъезду Дома Пашкова девушек доставили автомобили Bentley. Девушки прибывали к дверям Колонного зала в нарядах от ведущих мировых и российских кутюрье, ювелирных украшениях Mercury, туфлях Jimmy Choo и шубах Yves Solomon.

Начало бала было ознаменовано вальсом из «Сибирского цирюльника» в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Затем распорядитель бала Сати Спивакова поприветствовала гостей и пригласила дебютанток на паркет. Первым был исполнен «Вальс» из балета «Коппелия» Лео Делиба, следом за ним дебютантки со своими партнерами артистами Большого театра вышли на полонез Римского-Корсакова из оперы «Ночь перед Рождеством». Третье выступление стало дла гостей сюрпризом: юные ученицы центральной балетной школы «Pre-Академия» под управлением художественного руководителя Екатерины Шипулиной исполнили танцевальную композицию под «Вальс» из кинокартины «Мой ласковый и нежный зверь».

В финале дебютантки Tatler-бала 2019 вышли на танец под руку со своими отцами, приглашая на паркет остальных гостей бала под «Марш клоунов» Нино Рота из финальной сцены знаменитого фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной». Вечер завершился закрытой вечеринкой для дебютанток и их родителей в Особняке на Волхонке. Меню ужина подготовила команда White Rabbit Family Catering, а за десерты в виде пирамид из макарон отвечал ресторан Ladure. За музыкальное сопровождение отвечал итальянский исполнитель Alessandro Ristori, по окончании его выступления гости продолжили танцевать под хиты DJ Orange.