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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Найден потенциальный покупатель самарской «Клиники сердца»

ООО «Медкон» собирается купить международный медицинский центр «Клиника сердца». Цена первоначального предложения составляет 1,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Ранее суд принял отказ общества с ограниченной ответственностью «Современные медицинские технологии» от заявления о несостоятельности (банкротстве) и прекратил производство по заявлению. Также он отказал самарской городской больнице №1 им. Пирогова во введении процедуры наблюдения в отношении указанной компании.

ООО «Современные медицинские технологии» в 2014 году начали реализовывать проект по созданию в области международного медицинского центра «Клиника сердца», однако довести начатое до конца не удалось — не хватило инвестиций.

В текущем году руководитель компании Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас руководителя компании судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Защитники обвиняемого заявили ходатайство о признании уголовного преследования главы ООО «СМТ» незаконным и прекращении уголовного дела в отношении него.

Георгий Портнов


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