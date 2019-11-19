Челябинское УФАС возбудило дело в отношении «клонов» ансамбля «Песняры»

Челябинское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое допустила музыкальная группа, гастролировавшая в Челябинске. Коллектив выступал в ДК ЖД под названием «Песняры», однако этот бренд может использовать только белорусский государственный ансамбль «Песняры». Правообладатели требуют наказать музыкантов за незаконное использование товарного знака, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ансамбль «Песняры» направил жалобу в прокуратуру Челябинска, надзорное ведомство в августе адресовало ее челябинскому УФАС России. В своем заявлении белорусский государственный коллектив сообщает, что музыканты-клоны пользуются популярностью «Песняров» и вводят зрителей в заблуждение.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося организатором концерта.